Президент Казахстана провел заседание совета безопасности

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорда

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание совета Безопасности Республики Казахстан, на котором подведены итоги реализации стратегии национальной безопасности на 2021–2025 годы.

Правительством представлен отчет о достижении ключевых показателей, информацию по направлениям безопасности также предоставили руководители профильных государственных органов.

Глава государства отметил необходимость дальнейшей проработки вопросов общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности с учетом текущей геополитической ситуации.

На заседании был рассмотрен проект стратегии национальной безопасности на 2026–2030 годы, призванной определить основные подходы к противодействию ключевым вызовам предстоящего пятилетнего периода и стать важной частью системы государственного планирования.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил информацию о приоритетах, целевых индикаторах и механизмах управления стратегическими рисками на среднесрочный период.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции открывает новый этап развития государственности, обеспечивая защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны. Стратегия национальной безопасности должна защищать конституционные принципы и создавать условия для стабильного развития.

Президент акцентировал внимание на необходимости:
• эффективной защиты национальных интересов;
• обеспечения обороноспособности;
• повышения уровня защищенности граждан, окружающей среды и информационного пространства;
• усиления мер кибербезопасности;
• снижения социально-экономических рисков.

Кроме того, глава государства поручил ускорить разработку программы по привлечению квалифицированных иностранных специалистов в ключевые сектора экономики, технологий и образования.

