Президент поручил усилить безопасность стратегических объектов

Редактор Юлия Машковская
-
Фото: Aqorda

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых структур, ФНБ «Самрук-Казына», национальным компаниям и акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, а также транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Речь идёт, в том числе, об аэропортах, морских и речных портах.

«Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры», — подчеркнул президент.

Кураторство данного направления возложено на секретаря Совета Безопасности.

