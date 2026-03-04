Президент поручил усилить безопасность стратегических объектов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых структур, ФНБ «Самрук-Казына», национальным компаниям и акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, а также транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Речь идёт, в том числе, об аэропортах, морских и речных портах.

«Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры», — подчеркнул президент.

Кураторство данного направления возложено на секретаря Совета Безопасности.