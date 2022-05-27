Силовики сразились на футбольном поле

К 30-летию МВД Казахстана правоохранительные органы устроили спортивное состязание по футболу. За звание лучших борются сотрудники полиции, КНБ, нацгвардии и антикоровцы, передает OTYRAR.

Самые зрелищные баталии среди силовых структур развернулись на футбольном поле. Полицию Казахстана представляют шымкентцы.

Поддерживают игроков сотрудники других ведомств и главный полицейский Шымкента Кайрат Дальбеков.

«На этом соревновании встретятся силовики разных ведомств, я желаю всем победы и успехов. Пусть победит сильнейший», — говорит Кайрат Дальбеков, начальник ДП г. Шымкента.

Команда КНБ готовится к матчу отдельно, их никогда не видно, но они всегда рядом, шутят соперники, поэтому к соревнованиям готовятся основательно, команда сильная, но всё равно переживают. Спорткомплекс Динамо ближайшие три дня будет занят силовиками, к счастью, повод спортивный.

В честь 30-летия казахстанской полиции лучшие команды будут бороться за Кубок министра МВД уже в Нур-Султане, в июне.