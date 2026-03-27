Прыжок в историю: юный спортсмен из Шымкента покоряет мир

Ему всего 16… Но он уже взлетел туда, где не каждый взрослый выдерживает высоту. Шымкентский спортсмен Асылхан Асан — самый юный чемпион мира по фристайл-акробатике. Его прыжки — это не просто техника.

Это вызов гравитации, страху и сомнениям. Он не просто берет медали. Он доказывает: Казахстан умеет летать.

Этот прыжок — больше, чем выступление. Это момент, когда 16-летний парень становится лучшим в мире. Асылхан Асан приносит Казахстану золото и вместе с ним — новую веру: фристайл-акробатика — это не будущее, это уже настоящая победа. Он идет вперед без страха. Четко. Холодно и уверенно!

В свои 16 он уже прошел путь, о котором другие только мечтают: Олимпийская арена, титул чемпиона Европы и — победа на юниорском чемпионате мира в Айроло, Швейцария. В финале — 103,35 балла. И это не просто цифра. Это отрыв. Это доминирование. Он обошел соперников, которые старше, опытнее — и, казалось бы, сильнее. Но в этот день выше был только он.

У этой истории есть продолжение. И оно — в Казахстане. Тренер Инкарбек Баглан уверен: у фристайл-акробатики большое будущее. Сегодня в сборной — 7 человек, и большинство — из Шымкента. Пока тренировки проходят за рубежом.

Но совсем скоро, возможно, чемпионов будут выращивать уже дома.

Его называют феноменом. Но за этим словом — характер, труд и абсолютная вера в себя. Когда он отталкивается от трамплина — замирает все. И в этот момент Казахстан будто задерживает дыхание. И если сегодня он прыгает выше всех — то завтра, возможно, поднимет еще выше всю страну.