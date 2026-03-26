Шымкентские фристайлисты вернулись с медалями

На чемпионате мира по фристайл-акробатике, прошедшем в швейцарском Айроло, спортсмены из Шымкента показали высокие результаты. Асылхан Асан завоевал золотую медаль, показав результат — 103,35 балла, а Динмухаммед Райымкулов стал серебряным призёром.

Динмухаммед Райымкулов, призер: «Мы готовились к чемпионату в Швейцарии, в течении 18 дней. Я был заряжен на хороший результат, поэтому старался изо всех сил. В итоге казахстанский фристайл занимает сразу два лучших места».

Победителей чемпионата мира по фристайл-акробатике торжественно встретили в аэропорту Шымкента. На мероприятии присутствовали представители управления спорта, болельщики и родственники спортсменов.

Марат Сейткасымов, отец Асылхана Асана: «Я был на работе, когда мне позвонила дочь Майя, и сообщила, Асылхан занял первое место. Это очень волнительный момент, я очень обрадовался и даже закричал от радости».

Ключевыми факторами этой победы стала несгибаемая воля двух спортсменов и, конечно же, работа наставника Баглана Инкербека.

Результатом многолетних упорных тренировок и напряжённого труда, стали не только медали мирового чемпионата но международное признание казахстанской школы фристайла.