Религиозные служители прошли аттестацию

В Шымкенте проводится аттестация религиозных служителей. Мера направлена на повышение квалификации и систематизацию их деятельности. По словам экспертов, это способствует пропаганде традиционных ценностей и профилактике деструктивных течений.

Имамы городских мечетей и религиозные служители подтверждают свои знания перед специальной комиссией. Назирхан Ташходжаев — главный имам мечети «Абдурахман». Он в духовенстве уже 32 года и считает, что аттестация необходима. Нужно повышать уровень религиозных знаний.

Назирхан Тасходжаев, главный имам мечети «Абдурахман»: «Я уверен, что аттестация очень полезна для имамов. Например, с момента окончания моей учёбы прошло уже более 30 лет и аттестация помогает мне обновить знания и вспомнить некоторые религиозные постановления. Знания — это результат повторения».

Во время аттестации всесторонне оцениваются уровень религиозной грамотности, знание основ шариата, а также способность работать с обществом. Внимание уделяется умению проповедовать, важна и позиция деятелей духовенства по актуальным общественным вопросам. Такая работа помогает предотвращать распространение деструктивных течений.

Если по итогам аттестации служитель не набирает необходимое количество баллов, ему предлагается пройти дополнительные курсы повышения квалификации.

Ермек Мукатай, заместитель председателя ДУМК: «Если кто-то по какой-либо причине не сможет пройти аттестацию, ему предоставляется возможность пересдать. Всё-таки это люди, они могут волноваться. Если же и повторно пройти аттестацию не удаётся, их направляют на специальные курсы повышения квалификации».

В этом году в аттестации принимают участие более 300 человек. Из них 60 процентов — молодёжь. По словам заместителя главного имама города, религиозные служители мегаполиса на каждом тестировании показывают высокие результаты.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама города Шымкента: «В этом году аттестация проходит особенно масштабно. Участники проходят компьютерное тестирование и устный экзамен. В целом результаты неплохие. Имамы заранее прошли семинары и курсы. В 2023 году во время аттестации город Шымкент занял одно из ведущих мест по стране. Отмечу, что наш имам занял второе место по республике. Это тоже достижение».

Подобные аттестации проводятся на системной основе и направлены на стабильность религиозной ситуации в стране, обеспечение духовной безопасности. Образованные и квалифицированные религиозные деятели являются основой общественного единства и духовного согласия.