Имамы Сайрамского района продолжили благую инициативу и оказали спонсорскую помощь в приобретении медицинского оборудования на сумму 3,5 млн тенге.

В добром начинании приняли участие и внесли свой вклад имамы района, сотрудники мечети и местные волонтеры.

Они доставили 10 штук пульсоксиметров, 10 кислородных концентратов «Бобров» и 10 редукторов.

Медицинское оборудование было передано в Сайрамскую районную больницу и поликлинику.

Стоит отметить, что в настоящее время в районных больницах 41 человек получает иммунопрофилактику covid-19, еще 394 больных получают противовоспалительное лечение.