Имамов вакцинировали от коронавирусной инфекции.

Первым вакцину получил главный имам города, он же рассказал можно ли прививаться во время поста, а главное не нарушает ли это религиозных канонов.

Отметить начало священного месяца Рамадана — прививкой от коронавирусной инфекции, решил главный имам Шымкента. Бакдаулет Абдрахманов, как и миллионы мусульман по всему миру держит пост. Тем не менее священнослужитель решил вакцинироваться — говорит, одно другому не мешает.

«В первый день месяца Рамадана пришел вакцинироваться. Во время поста можно делать вакцину, потому что инъекция не прибавляет сил организму, не мешает посту. Но если вы вдруг почувствуете недомогание после прививки, вы можете на время прервать пост, это касается любых заболеваний. Но как только вы выздоровеете, нужно будет продержать пост до конца и прибавить к нему дни которые вы не держали его», — говорит Бакдаулет Абдрахманов, главный имам г.Шымкента.

Имамов сегодня прививают в 13 поликлинике города. Здесь же вакцину могут получить все желающие. Массовая вакцинация в Шымкенте началась седьмого апреля. Вакцинировать с этого дня стали горожан не из группы риска, одно условие — желающему сделать прививку должно быть больше 18 лет. Прививочные пункты открыты в 38 поликлиниках города. Сейчас в третьем мегаполисе страны есть больше 60 тысяч вакцин.

«Сейчас много вопросов поступает мне 65-70 лет, мы говорим всем можно вакцинироваться. Везде идет вакцинация с 8:00 утра до 22:00 ночи, это сделано для удобства граждан, потому что начался Рамадан, после восьми начинается ауызашар и можно посетить и сделать вакцину. Кроме того есть официальное разрешение, что во время оразы можно делать вакцину», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

Записаться на вакцинацию можно обратившись в поликлинику по своему месту жительства или же не выходя из дома, через портал электронного правительства egov.kz