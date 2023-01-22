22 млн собрали шымкентцы для многодетной семьи погорельцев

Назира Дуйсебаева не сдерживает слезы радости. После пожара, уничтожившего съемное жильё, многодетная мать с шестью детьми празднует новоселье. Женщине подарили двухэтажный дом.

На беду многодетной мамы откликнулись журналисты, общественники и волонтеры, открыв сбор средств. За восемь дней неравнодушные казахстанцы собрали больше 22 миллионов тенге.

Назира Дуйсебаева, жительница г.Шымкента:

«Я очень рада. Это счастье моих детей. Наконец-то дожили до своего жилья. Спасибо простому народу и всем людям, которые мне безвозмездно помогали. Я когда проходила мимо этого дома в своё время, мечтала чтобы этот дом был моим и вот теперь моя мечта исполнилась. Дети обустроились и уже делят комнаты в этом доме. К слову, на счет сгоревшего съемного жилья, дом полностью восстановил фонд «Елге кызмет» за свой счет. Огромное спасибо им».

Новое жилье в жилом массиве Кайнар Булак многодетной матери обошлось в 19,5 миллионов тенге. На собранные средства удалось покрыть и кредиты.

Акмарал Умирзакова, главный председатель жилого массива Кайнар Булак:

«В первую очередь хочу поблагодарить простой народ. Всем большое спасибо. Когда у Назиры случилось горе, никто не остался в стороне. И общественники, и акимат, и обычные жители помогали как могли. Мы даже представить себе не могли, что соберем 22 миллиона тенге. За 19,5 миллионов купили жилье, на остальное мебель и так далее. А также закрыли семь кредитов Назиры. Денег на все хватило».

Нургуль Кобыланова, предприниматель:

«Мы максимально постарались осветить горе Назиры в чате с предпринимателями и общественниками. Все деньги собрал простой народ. На собранные средства была куплена бытовая техника, ковры, одежда. Хочу еще раз напомнить, собранные средства — это помощь и деньги простого народа».

Руку помощи многодетной матери протянул и генеральный директор компании Mediker. Бакытжан Позилов заверил, что семья может получать медицинскую помощь абсолютно бесплатно.

Бакытжан Позилов, генеральный директор компании Mediker:

«Наша компания не осталась в стороне и хотели оказать помощь семье. Здоровье Назиры и ее детей мы берем полностью на себя. Сегодня я лично приехал и осмотрел детей. В скором времени полностью и детей, и маму осмотрим. Если нужно будет положить в больницу, то мы это сделаем. Все это на бесплатной основе».

Назира Дуйсебаева до сих пор не может поверить в случившееся. Многодетная мать благодарна за оказанную помощь. Сейчас женщина уверенно говорит, что ни в чем не нуждается и всё благодаря неравнодушным казахстанцам.