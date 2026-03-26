Многодетные семьи в Казахстане сталкиваются с заметной финансовой нагрузкой: рост числа детей напрямую влияет на структуру расходов и снижает объём продуктов, приходящихся на каждого члена семьи.

По данным исследования аналитиков Finprom, домохозяйства с несколькими детьми вынуждены чаще экономить и переходить на более доступные продукты питания, сокращая потребление более дорогих категорий.

На ситуацию влияет и снижение реальных доходов населения.

Аналитики подсчитали: чем больше детей в семье, тем меньше продуктов питания приходится на каждого.

Так, в домохозяйствах с одним ребёнком, каждый член семьи съедал около 22 килограммов мяса и мясопродуктов. А в семьях с четырьмя детьми менее 15 килограммов, то есть почти на треть меньше.

Разница в питании между богатыми и малообеспеченными семьями заметная. В конце прошлого года домохозяйства с высокими доходами стали чаще покупать мясо, молочные продукты, яйца, овощи, а также более дорогие продукты морепродукты и сладости.

В то же время семьи с низкими доходами, в которых есть дети, сокращают потребление даже базовых продуктов масел, хлеба и круп, а также рыбы.

Небольшой рост есть только по молочным продуктам и яйцам, но он значительно ниже. Такие семьи вынуждены экономить и выбирать более доступную еду вместо дорогой.

Эксперты говорят, на ситуацию влияет двузначная инфляция. Рост цен на продукты опережает доходы населения, и покупательная способность снижается. И на фоне призывов к увеличению рождаемости многодетные семьи сталкиваются с растущей финансовой нагрузкой.

«Я на своем примере могу сказать, что вот как мама четырех детей, расход на продукты питания каждый месяц увеличивается, стоимость, поэтому где-то на другом приходится экономить для того, чтобы качество еды не ухудшалось. Наверное, правильнее будет проводить индексацию заработных плат и повышать заработную плату», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Эксперты с сожалением констатируют: несмотря на ускоренный рост экономики Казахстана, превысивший 6% в прошлом году, это не привело к ощутимому улучшению благосостояния граждан. Экономический рост должен отражаться на уровне жизни населения, но на практике люди этих изменений пока не чувствуют.

«Индекс реальных денег доходов на душу населения у нас 90,8%. Представляете? То есть номинально они были 102,1%, то есть номинально они выросли, то, что начислено. А реально за минусы на 5% они ниже на 10% чем в ноябрь 2024 года это данных за ноябрь 2025 года как раз это и показывает насколько у нас не богатое население понимаете и вот эта проблема наряду с ускоренным экономическим ростом на сожалению наблюдается снижение реальных доходов населения», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

При этом расходы на продукты питания «съедают» всё большую часть бюджета. По итогам последнего квартала, свыше 52% доходов казахстанцы тратят именно на еду. Это один из самых высоких показателей в странах центральной Азии, который наглядно отражает уровень финансовой нагрузки на семьи.