Сроки налоговых проверок в Казахстане сокращены

В Казахстане сокращены сроки проведения налоговых проверок и упрощён порядок возврата НДС.

«Введен единый формат налоговой проверки, количество оснований сокращено с 12 до 4, а сроки продления снижены с 60 и 180 рабочих дней до 10 и 20 рабочих дней соответственно», — сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что изменения направлены на сокращение количества проверок, сроков их проведения и повышение прозрачности контроля.

Упрощённый порядок возврата НДС теперь доступен всем экспортёрам с долей нулевых оборотов не менее 50%.

«Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней без проведения проверки на основе автоматизированной оценки рисков, а общий срок возврата НДС сокращен с 75 до 55 рабочих дней», — подчеркнул Ахметов.

Также введён дифференцированный подход к взысканию задолженности и цифровизация проверок, что повышает оперативность налогового администрирования.