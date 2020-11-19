Благодаря содействию бизнес-омбудсмена права предпринимателя были защищены и действия налоговых органов признаны неправомерными.

В мае текущего года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Казахстана Рустаму Журсунову обратилась крупная компания города Алматы ТОО «Global Chemicals Company».

Жалоба на действия Департамента госдоходов была вызвана незаконным доначислением налогов, из-за того, что по мнению ДГД, у компании отсутствовали реальные экономические отношения с контрагентами.

По данному вопросу в городе Алматы, уже был вынесен судебный акт о незаконности действий налоговиков, однако налоговый орган обжаловал его в Верховном Суде.

Защищая законные права ТОО, бизнес-омбудсмен обратился к Председателю Верховного Суда с просьбой о личном приеме предпринимателя, а также направил дополнение к Ходатайству в Судебную коллегию Верховного Суда об оставлении без удовлетворения кассационной жалобы органов государственных доходов.

По итогам рассмотрения в Верховном Суде доначисления налогов на общую сумму почти 244 млн тенге признаны незаконными.