«Академия родителей» помогает укреплять семейные ценности в Казахстане

В Казахстане продолжается реализация проекта «Академия родителей», направленного на укрепление института семьи и повышение родительской компетентности. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации.

В 2026 году планируется охватить более 40 тысяч человек, среди которых родители, педагоги и специалисты социальных служб. Только за первый квартал уже проведено свыше 30 образовательных мероприятий в Карагандинской и Акмолинской областях с участием более тысячи человек.

Проект включает лекции, тренинги и семинары, а также онлайн-консультации экспертов на платформе ataana.kz. Родители могут получить советы юристов, врачей и психологов.

Параллельно в стране работают 152 Центра поддержки семьи. С начала года туда поступило около 10 тысяч обращений, более 5 тысяч семей получили консультационную помощь.

Кроме того, реализуется проект «Дружественное семье рабочее место», направленный на создание условий для совмещения работы и семейной жизни.