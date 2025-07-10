В Туркестанской области открыто 17 центров поддержки семьи

Центры поддержки семьи и детей становятся важным элементом социальной политики. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, они должны быть открыты в каждом районе и городе страны.

В Туркестанской области такая система уже работает: 17 центров охватывают всю территорию региона. Их деятельность обсуждалась на совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Он подчеркнул, заместители акимов, курирующие эту сферу, будут нести персональную ответственность за качество работы.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Обеспечьте центры отдельными зданиями, укрепите их материально-техническую базу. Необходимо наладить эффективную работу по сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Важно обеспечить их интеграцию в общество. Активизируйте работу мобильных групп».

С начала года в центры поступило почти 4,8 тысячи обращений. В том числе более 400 от государственных органов. Все случаи были отработаны. Психологи, юристы и соцработники оказали свыше 4 тысяч различных услуг. В ряде центров созданы временные приюты для пострадавших от бытового насилия — здесь можно находиться до месяца.

Кумыскуль Мирова, заместитель руководителя управления занятости и социальных программ: «По поручению главы государства в стране открыто 116 центров поддержки семьи и детей. В Туркестанской области — 17, по одному в каждом районе. Регион входит в тройку лидеров по реализации этой инициативы. Основные функции центров — это консультирование, правовое и психологическое сопровождение, временное размещение, профилактика и раннее выявление семей в трудной ситуации».

Важным направлением стало внедрение цифровых решений. В 2024 году запущено мобильное приложение FSM Social. Оно автоматизирует оказание помощи, отслеживает индивидуальные планы поддержки и позволяет оперативно реагировать на сигналы о кризисных ситуациях.

Сегодня в Туркестанской области работают 17 центров поддержки семьи и детей. Здесь трудятся более 260 специалистов: юристы, психологи, социальные работники. В каждом районе действуют мобильные группы быстрого реагирования. Их работу обеспечивают свыше 5 тысяч сотрудников разных ведомств. Центры поддержки семьи стали не просто помощью, скорее, шансом на возвращение к нормальной жизни.