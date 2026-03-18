В городе появятся специальные киоски для продажи цветов

В Шымкенте намерены развивать цветочную индустрию. Для этого откроют специальную торговую площадку для тех предпринимателей, которые занимаются продажей цветов. В городе установят отдельные киоски, где предприниматели смогут реализовывать букеты. Об этом сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек.

В микрорайоне Астана уже началось строительство «Аллеи цветов». Эта площадка создаст удобные условия для предпринимателей, занимающихся цветочным бизнесом и придаст городу более привлекательный облик. Инициатива была предложена самими предпринимателями.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Мы рассчитываем, что появление “Аллеи цветов” будет способствовать развитию и сферы выращивания цветов. Ведь это целая индустрия. Речь идёт не только о торговле, но и о развитии производства. Это будет удобно для населения, аллея станет эстетическим и гармоничным центром обслуживания».

Власти города также не оставили без внимания состояние цветов, украшающих улицы Шымкента. После мартовского снегопада уже высаженные тюльпаны прошли через переохлаждение. Сейчас ведутся активные работы по их восстановлению.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Недавний снег и резкое похолодание, конечно, не могли не повлиять на их состояние. Однако сейчас проводится большая работа по восстановлению, по подпитке растений. Эта деятельность не прекращается. Надеемся, что в этом году наш город будет утопать в цветах и зелени».

Напомним, что в этом году в городе высажено 1 миллион 600 тысяч тюльпанов. Планируется посадить 2 миллиона однолетних и более 1,5 миллиона многолетних цветов.