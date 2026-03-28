В РК создали цифровую карту эпидемиологических угроз

По словам председателя правления национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Эрика Байжунусова, в условиях глобальной мобильности населения сохраняется риск завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа.

Для информирования граждан о таких рисках и их профилактики была разработана карта рисков для здоровья населения Saqbol.

На карте собрана информация об эпидемиологических, природных, климатических и техногенных рисках как в Казахстане, так и за рубежом.

«Разработаны рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний для стран, которые часто посещают граждане Казахстана. Соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить риск заражения и предотвратить завоз инфекций в страну», – отметил спикер на пресс-конференции в СЦК.