Минздрав предупредил казахстанцев об опасных вирусах за границей

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Минздрав предупредил казахстанцев об опасных вирусах за границей
Иллюстративное фото.

Министерство здравоохранения РК разработало памятку для туристов по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний, пишет Informburo.

Министерство здравоохранения предупреждает казахстанцев, выезжающих за границу, об особо опасных и вновь возникающих инфекционных заболеваниях. Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК изготовил памятку по профилактике вирусов.

«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся напряжённой. В связи с этим напоминаем о существующих для выезжающих за рубеж туристов рисках и основных мерах профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных болезней», – говорится в сообщении ведомства.

В целях профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных заболеваний в ведомстве рекомендуют:

  • использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лёд, приготовленный из сырой воды;
  • посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;
  • фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;
  • мясо, рыба, морепродукты должны употребляться после термической обработки;
  • перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);
    купаться только в бассейнах или специальных водоёмах;
  • места проживания (комната, номер отеля и т.п.) должны быть недоступны для комаров (москитные сетки, инсектицидные средства, репелленты).
  • во время прогулки на природе, где возможен укус клещей необходимо одевать одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки, длинное платье. На открытые части тела наносить репелленты;
  • при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.

В Министерстве здравоохранения РК рекомендуют использовать информацию при планировании поездок.

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