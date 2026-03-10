В Шымкенте продолжается распределение жилья

Для 30 семей этот весенний праздник запомнится навсегда. Их многолетнее ожидание закончилось получением заветных ключей. Среди счастливчиков многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, и неполные семьи.

Все они получили современное арендное жилье в новом микрорайоне.

Рита Алашитова: «Я ждала своей очереди на жилье долгих 11 лет, и моей радости нет предела! В преддверии праздника это стало просто невероятной новостью. Огромное спасибо за предоставленную квартиру! Пусть каждому в Казахстане, кто нуждается в жилье, так же повезет. Я получила трехкомнатную квартиру в микрорайоне Асар-2, сама я — мама пятерых детей».

Каждая квартира сдается в чистовой отделке и полностью готова к заселению. На сегодняшний день в очереди на жилье в мегаполисе стоят более 92 000 человек. До конца года планируется распределить 1 529 квартир, из которых треть уже распределена. Остальные ключи будут вручены до конца года.

Копжан Толебаев, руководителя управления жилья города Шымкента: «Право на оформление жилья имеют лица с инвалидностью I и II групп, граждане, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Для остальных категорий очередников предусмотрен механизм выкупа в беспроцентную рассрочку сроком на 10–15 лет, оплатив первоначальный взнос в размере 10 %».

Напомним, что с мая 2025 года функции распределения жилья перешли от управления жилья в ведение Отбасы банка.

Именно банк формирует списки и определяет количество комнат в зависимости от состава семьи.

Сейчас выдача идет партиями по 30 квартир — по мере предоставления списков от оператора.