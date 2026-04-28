Тяжелоатлеты Туркестанской области завоевали медали на чемпионате РК

Сборная Туркестанской области по тяжёлой атлетике приняла участие в чемпионате Республики Казахстан, прошедшем в Усть-Каменогорске.

В лично-командном первенстве среди юношей и девушек до 17 лет спортсмены региона показали высокие результаты и завоевали ряд призовых мест в отдельных упражнениях.

Так, в весовой категории до 79 кг второе место занял Ирсали Нурмухаммед. Он поднял 128 кг в рывке и 153 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 281 кг и став серебряным призёром.

В категории до 53 кг серебряную медаль завоевала Лесбек Райян. Её результат составил 55 кг в рывке и 68 кг в толчке, что в сумме дало 123 кг.

Абзал Шамиль, выступавший в весовой категории свыше 94 кг, занял третье место. Он показал результат 120 кг в рывке и 150 кг в толчке, набрав в сумме 270 кг и став бронзовым призёром.

В настоящее время взрослая сборная Туркестанской области продолжает подготовку к чемпионату Республики Казахстан, который пройдёт в Талдыкоргане. Ожидается, что честь региона на этих соревнованиях будут защищать около десяти спортсменов.