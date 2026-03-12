90 семей Шымкента получили новые квартиры

Назым Жорабекова долго ждала этого дня. Мама особенного ребенка, стоявшая в очереди на жильё шесть лет, наконец получила собственное жилье. Ключи от новой двухкомнатной квартиры ей вручил аким города.

Назым Жорабекова, жительница города: «Сегодня я очень счастлива. В первую очередь благодарю Аллаха, а также выражаю большую благодарность акиму нашего города Шымкента — Габиту. Сегодня мы получили долгожданное жильё. Я очень рада, моей радости нет предела. Спасибо всем».

Долгожданные квартиры вручаются гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Среди них люди с ограниченными возможностями, родители, воспитывающие особенных детей, неполные семьи, а также молодёжь и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Копжан Толебаев, и.о. руководителя городского управления жилья: «Все эти квартиры предоставлены с правом выкупа. Они в чистовой отделке и полностью готовы к заселению и проживанию. Вся необходимая инфраструктура имеется. Эти квартиры расположены в микрорайоне Асар-2».

Напомним, что в Шымкенте в очереди на жильё стоят около 92 тысяч человек.

До конца года более 1500 семей из социально уязвимых слоев населения смогут получить новые арендные квартиры с правом выкупа.