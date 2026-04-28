В Туркестанской области строят крупнейший завод глубокой переработки кукурузы

Туркестанская область реализует крупный инвестиционный проект — в Шардаринском районе строится завод «Казкрахмал», который станет важным драйвером экономики и развития агропромышленного сектора.

Уже запущены комплексы по приёмке и хранению сырья, продолжается внедрение производственных мощностей. Предприятие будет выпускать более 20 видов продукции, включая крахмал, сиропы, масло и комбикорма.

После запуска завод сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн кукурузы в год с перспективой увеличения до 300 тысяч тонн. Общий объём инвестиций составляет 35 млрд тенге. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и за рубеж.

Проект реализуется в два этапа и сопровождается расширением посевных площадей кукурузы. Производство автоматизировано на 80% и соответствует международным стандартам.

Ожидается, что запуск предприятия создаст новые рабочие места и повысит экспортный потенциал региона.