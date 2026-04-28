Перегруженный проезд в Шымкенте стал причиной ежедневных заторов

Пробки, горящие нервы и регулярные споры между водителями. В Шымкенте так проезд под железной дорогой, по направлению в Аксукент, стал точкой напряжения на карте города.

В Шымкенте проезд под железнодорожной дорогой стал проблемной точкой для автомобилистов. С увеличением трафика и машин на дорогах Шымкента, здесь ежедневно возникают заторы и длинные очереди. Проезд был построен данным давно и не был рассчитан на такое количество транспорта.

«Здесь каждый день драки. Если бы был ГАИ — давно бы решили»,— отмечает автолюбитель.

На этом участке в часы пик — утром и вечером — поток транспорта резко возрастает. По словам водителей, время ожидания здесь нередко превышает полчаса.

«Это происходит каждый день — и утром, и вечером. Иногда стоим больше получаса»,— говорит водитель.

«И утром, и вечером — конфликты. Люди буквально борются за дорогу. Нужно либо расширять, либо открывать дополнительный проезд»,— соглашается еще один автомобилист.

В этом районе активно строятся жилые массивы, рядом находится индустриальная зона, где также работает большое количество людей. В результате поток транспорта постоянно растёт. А после начала ремонта дороги на выезде из Достыка ситуация ещё больше осложнилась.

В городском департаменте полиции сообщили, что на данном участке регулярно фиксируются заторы. Последний конфликт, по их данным, произошёл после дорожно-транспортного происшествия.

«Изучены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что произошло ДТП, после чего между участниками возник конфликт. Стороны заявили, что не имеют взаимных претензий»,— сообщили в департаменте полиции Шымкента.

По факту аварии возбуждено административное производство, материалы переданы в суд. Судя по всему, понадобится время и значительные средства, для того, чтобы провести работы по прокладке нового путепровода.