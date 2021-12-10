В Шымкенте в микрорайоне Нурсат вручили ключи от квартир многодетным и нуждающимся семьям.

В мероприятии приняли участие прибывший с рабочим визитом в Шымкент Государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев и аким города Мурат Айтенов.

Госсекретарь РК поздравил жителей Шымкента с наступающим праздником Независимости Казахстана и отметил важность развития южного региона.

«Мы возлагаем большие надежды на будущее. Много работ проводится, чтобы Шымкент стал еще более комфортным для проживания городом. В этом году сданы в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья. Такого еще не было. Это беспрецедентный показатель. Число населения в городе растет», — отметил Крымбек Кушербаев.

Аким города отметил, что в городе ведется работа по обеспечению жилья населения. В этом году 676 граждан получат квартиры по льготной программе арендного жилья без права выкупа. Кроме того, в рамках программы «Нурлы жер» произведен капитальный ремонт 20 жилых домов города.

В соответствии с указаниями президента Касым-Жомарта Токаева, жильем обеспечены порядка 300 молодых людей. Планируется выделить еще 900 квартир по программе арендного жилья.

«3 года назад в Шымкенте ввели в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья. В этом году эта цифра достигла 1 миллиона квадратных метров. Еще 3 миллиона квадратных метров жилья будет построено в городе к концу 2023 года», — подытожил аким города Мурат Айтенов.