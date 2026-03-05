В Шымкенте завершается «Евразийская лига» по бадминтону

Шымкент стал площадкой для проведения первого тура международного турнира по бадминтону «Евразийская лига». В соревнованиях принимают участие спортсмены из шести стран: России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Индонезии. Участники отмечают хорошую организацию соревнований.

Анисия Мусунова, мастер спорта РФ: «На сегодняшний момент я иду первая в таблице, показываю самый лучший результат, ребята хорошие, играют достойно. Организация хорошая, нам все нравится».

В «Евразийской лиге» принимают участие 160 спортсменов. Турнир объединил игроков разных возрастных категорий и уровней подготовки. Сегодня бадминтон активно развивается и находится на подъеме. Сильный состав участников способствует повышению мастерства.

Бекет Балыков, генеральный секретарь федерации спорта: «Цель проведения данного соревнования — популяризация развития бадминтона в Центральной Азии. В этом году к нам добавилась сборная России. Мы уверены что выиграют все участники, учитывая что игроки Сборной России являются одними из ведущих в мире. Для наших игроков это будет только плюсом. Турнир проводится пятый раз, и нашим игроки находятся на ведущих позициях. Турнир состоит из 3 турниров, и гран финал».

Пятого марта первый тур завершится, а с 16 по 22 марта состоится чемпионат Казахстана среди спортсменов 2008 года рождения.