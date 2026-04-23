Лёгкие симптомы ОРВИ не являются противопоказанием к вакцинации

Лёгкие симптомы острых респираторных вирусных инфекций, заложенность носа, а также незначительная анемия не являются противопоказаниями к проведению вакцинации.

Об этом на площадке СЦК сообщила заведующая отделением скорой медицинской помощи городской поликлиники №13, врач-педиатр Наргыз Токсеитова, рассказав об основных трудностях, возникающих при иммунизации детей.

По словам специалиста, одной из ключевых проблем остаётся недоверие со стороны родителей. Сегодня значительная часть информации поступает из социальных сетей, где нередко распространяются недостоверные и неподтверждённые данные, что приводит к отказам от вакцинации.

«Вторая проблема — страх. Многие родители опасаются возможных осложнений после вакцинации и переживают, не навредит ли это ребёнку. Третья — недостаточный уровень медицинской грамотности: не все до конца понимают, что вакцинация является мерой профилактики. Четвёртая — религиозные взгляды. В таких условиях наша задача — предоставлять достоверную информацию и формировать доверие», — отметила Наргыз Токсеитова.

Также врач подчеркнула, что в обществе продолжают распространяться ложные сведения о вакцинации, в том числе мифы о её якобы связи с развитием аутизма. По её словам, такие утверждения не имеют научного подтверждения и не соответствуют действительности.