Freedom broker
Молодежный чемпионат РК по бадминтону проходит в Шымкенте

Ангелина Подлипаева
Чемпионат один из отборочных этапов на чемпионат Центральной Азии, который пройдет в Душанбе. В соревнованиях примут участие спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана. Бадминтонистка Дарья Нам уже становилась серебряным призером чемпионата Центральной Азии в своей возрастной категории. Девушка надеется, что на предстоящих соревнованиях она улучшит свой результат.

Дарья Нам, бадминтонистка: «На этом чемпионате много спарринга, много сильных соперников, и здесь ты можешь хорошо попробовать себя. Я бадминтоном занимаюсь 8 лет, многие спортсмены начали расти, и начинают выигрывать другие страны, города, В Казахстане занимаю первое место по 2011 году, и 2010 году, и на Центральной Азии я заняла второе место среди спортсменов 2011 года».

Интерес к бадминтону в Казахстане растет с каждым годом. В Шымкенте довольно сильная школа и представители нашего города, показывают неплохие результаты как на республиканских стартах, так и на международной арене.

Артур Ниязов, старший тренер по бадминтону г. Шымкента: «Уровень бадминтона у нас вырос, в плане результатов, у нас сборная юношеская выступала на международном турнире в Уганде, заняла достаточно неплохие места, Одна девочка выполнила норматив мастера спорта международного класса. В целом наши спортсмены по республике т, также сборная Шымкента, представители хорошо выступают».

Молодежный чемпионат завершится в праздничные дни — 22 марта. А с 14 по 19 апреля пройдет открытый чемпионат Шымкента среди юниоров. В конце мая в Караганде состоится чемпионат Казахстана среди кадетов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

