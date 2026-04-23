В Казахстане проходит работа по повышению доверия к вакцинации

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили, что укрепление доверия населения к вакцинации является одной из ключевых задач в сфере общественного здоровья.

Заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова отметила, что распространение недостоверной информации и снижение уровня вакцинации повышают риски распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим ведётся активная информационно-разъяснительная работа среди населения.

По её словам, ежегодно Европейский регион ВОЗ проводит Европейскую неделю иммунизации, направленную на повышение осведомлённости о важности прививок. В 2026 году акция проходит с 19 по 25 апреля под лозунгом «Вакцины работают для каждого поколения».

Спикер подчеркнула, что вакцинация защищает не только отдельного человека, но и общество в целом, включая детей, пожилых людей и граждан с ослабленным иммунитетом. Она также призвала население ответственно относиться к своему здоровью, своевременно проходить вакцинацию и доверять только научно обоснованной информации.