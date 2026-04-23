Чемпионов мира по шахматам торжественно встретили в аэропорту Шымкента

В Шымкенте в аэропорту состоялась торжественная встреча юных чемпионов мира по шахматам.

В городе Врнячка-Баня (Сербия) прошёл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) среди детей. В турнире приняли участие около 450 спортсменов из 40 стран. Соревнования охватили возрастные категории до 8, 10 и 12 лет, а также юношей и девушек до 18 лет.

По итогам чемпионата шымкентский шахматист Аслан Ендібаев стал победителем в категории до 8 лет, а Аделина Нұрханқызы завоевала золотую медаль среди девочек до 10 лет.

Исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта города Шымкента Канат Жолдықараев подчеркнул значимость достигнутого результата.

«Эта победа — результат системной работы, упорства и всесторонней поддержки. На мировой арене был поднят флаг Казахстана и прозвучал государственный гимн. Это подтверждает, что в Шымкенте растут сильные и перспективные спортсмены», — отметил он.

Также он выразил благодарность родителям и тренерам за вклад в успех юных шахматистов и отметил, что впереди их ждут новые вершины.

Победа Аслана Ендібаева и Аделины Нұрханқызы стала значимым достижением не только для их семей, но и для всего Казахстана. Юные шахматисты достойно представили страну на мировой арене, доказав, что труд, дисциплина и поддержка наставников приводят к высоким результатам.