ВОЗ высоко оценила систему здравоохранения Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ.

Глава государства отметил, что взаимодействие с организацией вышло на качественно новый уровень, и выразил благодарность ВОЗ за постоянную поддержку международных инициатив Казахстана.

Особое внимание было уделено вопросам совместных исследований в области климата и здоровья, а также внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил президента Казахстана за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил экономический прогресс страны и политические реформы, реализуемые в рамках обновлённой Конституции.

Он также отметил усилия Казахстана в сфере обеспечения экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.

В завершение встречи глава ВОЗ передал президенту письмо о присвоении Казахстану третьего уровня зрелости ВОЗ в сфере регулирования обращения лекарственных средств, что свидетельствует о высокой надёжности национальной системы контроля.

Казахстан стал первой страной в СНГ и четвёртой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей данного уровня.