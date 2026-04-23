Ранние прививки формируют устойчивый иммунный ответ и защищают от болезней

Вакцинация не только защищает от инфекционных заболеваний, но и играет важную роль в профилактике аллергических реакций и преждевременного старения организма.

Об этом заявила главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения РК, доктор медицинских наук Елена Ковзель в ходе круглого стола в СЦК.

По словам специалиста, многочисленные международные исследования подтверждают, что вакцинация на ранних этапах жизни способствует профилактике бронхиальной астмы, а также снижает риск развития аллергических заболеваний. Кроме того, прививки против вирусных инфекций, таких как грипп и пневмококковая инфекция, помогают уменьшить проявления аллергии и смягчают течение заболеваний.

«Профилактика инфекций и тренировка иммунной системы на раннем этапе ведут к тому, что будет меньше госпитализаций и обострений», — отметила Елена Ковзель.

Она подчеркнула, что вакцинация оказывает комплексное воздействие на иммунную систему.

По ее словам, прививки являются не только защитой от конкретных инфекций, но и инструментом долгосрочной иммунологической регуляции. В детском возрасте они помогают формировать правильный иммунный ответ и снижают вероятность развития аллергий, а в пожилом возрасте — способствуют замедлению биологических процессов старения организма.