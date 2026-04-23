В Казахстане вакцинация охватывает 21 инфекцию

В Казахстане программа иммунизации охватывает вакцинацию против 21 инфекционного заболевания.

Как отметила руководитель Центра иммунопрофилактики Национального центра общественного здравоохранения Нуршай Азимбаева, за последние 35 лет благодаря вакцинации значительно снизилась заболеваемость эпидемическим паротитом, вирусными гепатитами А и В, а также краснухой.

В стране регистрируются лишь единичные случаи столбняка — от 2 до 6 в год, при этом уже 30 лет не фиксируется полиомиелит, а с 2009 года — дифтерия.

Она также сообщила, что в Национальный календарь прививок включена вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). На сегодняшний день проведено около 370 тысяч прививок среди девочек в возрасте 11–13 лет.

По словам спикера, программа иммунизации предусматривает использование только качественных и безопасных вакцин, сертифицированных ВОЗ.

Нуршай Азимбаева подчеркнула, что рост случаев кори и коклюша ещё раз подтверждает важность своевременной вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний.