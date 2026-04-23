Freedom broker
Рейсы в Дубай приостановлены до конца мая

Рейсы в Дубай приостановлены до конца мая

Редактор Юлия Машковская
Эйр Астана (Air Astana)
Иллюстративное фото

В связи с сохраняющейся напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana продлевает приостановку регулярных рейсов в Дубай по 31 мая включительно.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается полный возврат стоимости билетов без штрафов либо бесплатное перебронирование на рейсы в том же классе обслуживания с вылетом до 31 июля включительно. Также доступна возможность изменения маршрута на рейсы Air Astana с доплатой разницы в тарифах и аэропортовых сборах.

Если ранее по билету уже было выполнено перебронирование с удержанием штрафа, удержанная сумма возврату не подлежит.

Авиакомпания продолжает отслеживать ситуацию и будет дополнительно информировать пассажиров при любых изменениях.

