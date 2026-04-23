Литературный вечер в автобусе: пассажиры читали стихи

Сегодня в Казахстане отмечают день книги. И по улицам Шымкента курсирует необычный общественный транспорт. На улице был дождь, а внутри автобуса творческая атмосфера.

Пассажиры не просто ехали по своим делам, а знакомились с произведениями классиков, а еще они могли стать участником викторины. Акцию «Литературный автобус», организовала городская юношеская библиотека.

Для шымкентских пассажиров автобусов обычная поездка неожиданно превратилась в праздник. Сотрудники городской юношеской библиотеки решили провести этот день не в кабинетах, а вместе с горожанами. Такой необычный подарок сразу понравился жителям города.

ОПРОС:

— С самого входа в автобус чувствуется, что всё немного по-другому. Я даже удивилась — что за праздник? Очень здорово, замечательно.

— В целом, можно сказать, что утро началось с хороших впечатлений. Настроение поднялось, сейчас я в отличном настроении.

Салон автобуса превратился в интеллектуальную площадку. Пассажиры не только слушали стихи, но и пробовали свои силы в литературных викторинах. Организаторы подготовили специальные вопросы по казахской литературе и классике. За каждый правильный ответ библиотекари вручали призы.

Жители активно поддержали необычную акцию. Пассажиры читали вдохновенные стихи и с волнением вспоминали недавно ушедшего из жизни выдающегося казахского поэта Мухтара Шаханова.

Это доброе мероприятие проводится с 2014 года. Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая подчеркнул: «Самый короткий путь к формированию передовой нации — чтение книг». По инициативе президента 23 апреля объявлено Национальным днём книги.

Райхан Абдикеримова, библиотекарь: «Цель проекта — формирование культуры чтения, популяризация родного языка и литературы, приобщение молодого поколения к знаниям».

Сегодня в городской юношеской библиотеке насчитывается 186 тысяч книг и около 20 тысяч читателей.