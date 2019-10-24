Через натянутую сетку за первенство Кубка страны по бадминтону борются Туркестанская и Костанайская область.

Кубок Республики Казахстан по бадминтону собрал в Шымкенте больше 70 участников из Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областей а также из Караганды, Алматы и Шымкента. Победители отправятся на отбор на чемпионат мира в Малайзии, который пройдет в феврале следующего года. На олимпиаду туркестанским спортсменам, увы, попасть не удастся. Финансирования нет.

Первая ракетка Казахстана Айша Жумабек противостоит одной из сильнейших спортсменок страны Арине Сазоновой.

Финальные игры всегда самые зрелищные, ведь борьба идет напряженная. Первая партия остается за нашей спортсменкой. Остаются последние минуты второго тайма, а наша спортсменка все еще идет первой. Встреча остается за Айшой Жумабек.

«Вот тоже финал эта девочка была из города Костанай. Было очень трудно одержать победу, но мне удалось это. Ровно через два дня мы уезжаем в Уральск, у нас там будут сборы, в которых будут участвовать около 20 стран», — говорит Айша.

«У нас есть претенденты, которых мы готовим к олимпийским играм. Увы, сейчас в связи с проблемами в финансировании мы сейчас не можем бороться за лицензию 2020, к которой мы планомерно шли. У нас сейчас основной претендент — это Панарин Дмитрий, был на сборах в Дании в самом сильнейшем клубе Европе», — говорит Аскар Арманов, главный судья.

Занимаются бадминтонисты Туркестанской области в спортзале. Своих квадратных метров у федерации нет. Но несмотря на это туркестанцы показывают лучшие результаты на чемпионатах. В Кубке Казахстана, в одиночной категории, первое место занял Дмитрий Панарин из Костаная, золото в женской дисциплине завоевала спортсменка Туркестанской области Айша Жумабек.

Анастасия Новикова