В Туркестанской области суд признал незаконными действия судебного исполнителя

В специализированном межрайонном административном суде Туркестанской области рассмотрено исковое заявление о признании незаконными действий частного судебного исполнителя.

Суд установил, что автомобиль истца находился в залоге у банка, в связи с чем на него было наложено соответствующее ограничение.

В рамках исполнительного производства частный судебный исполнитель вынес постановление о наложении ареста на транспортное средство и его помещении на специализированную стоянку.

Однако судебный исполнитель, не обратившись в суд с представлением об обращении взыскания на залоговое имущество и не уведомив банк, продолжил совершение исполнительных действий.

Выслушав доводы сторон и представителя банка, изучив материалы дела, суд признал незаконными наложение запрета на автомобиль и его перемещение на стоянку.

Также судебный исполнитель обязан вернуть денежные средства, взысканные со счёта истца посредством инкассового распоряжения.