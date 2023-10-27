В Шымкенте частный судебный исполнитель препятствовал бизнесу

В Антикоррупционную службу по городу Шымкент обратился предприниматель с жалобой на неправомерные действия частного судебного исполнителя, передает OTYRAR.

Он вместо ареста одного счета, на котором имелось достаточно средств для выплаты долга по исполнительному производству, наложил арест на 2 других банковских счета, квартиру и транспорт.

Между тем, заявления предпринимателя о снятии арестов, частным судебным исполнителем результата не принесли.

После вмешательства Антикора города вышеуказанных ограничений сняты. Рассмотрена дисциплинарная ответственность частного судебного исполнителя.