12 судебных исполнителей лишили лицензий в Шымкенте

Прокуратура выявила нарушения в работе частных судебных исполнителей. По итогам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями ограничений на выезд должников из страны.

Также установлены случаи незаконного возбуждения исполнительных производств — в ряде ситуаций они оформлялись помощниками ЧСИ в период отсутствия самих исполнителей.

По выявленным нарушениям в адрес министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности.

По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 частных судебных исполнителей. Кроме того, Министерством юстиции инициированы иски в суд о лишении государственной лицензии на осуществление деятельности ЧСИ.

Суд удовлетворил требования в полном объёме. Лицензии были отозваны у 12 частных судебных исполнителей. Судебный акт вступил в законную силу.