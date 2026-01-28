Даже матери: в Шымкенте женщины уклоняются от уплаты алиментов

270 женщин из Шымкента зарегистрированы как должники по алиментам. Они должны отправлять выплаты детям, которые находятся в детских домах и специализированных адаптационных центрах.

Однако большинство неплательщиц — безработные. Есть и те, кто стал бездомным или страдает от алкоголизма.

Мейрам Калыбекова, социальный педагог Центра поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:

«На сегодняшний день у нас находится 117 детей. По 63 из них должны выплачиваться алименты, ведется работа в этом направлении. Чаще всего неплательщицы — это женщины, которые остаются одинокими. У нас есть одна женщина, которая состоит на учете в СПИД-центре, она страдает от алкоголизма. Работы не имеет. Алименты были назначены, но она не работает».

Конечно, количество женщин-неплательщиц алиментов по сравнению с мужчинами невелико. Однако среди них есть и такие, кто сознательно уклоняется от исполнения судебного решения. В отношении таких лиц инициируется исполнительное производство.

Жибек Бейсенбаева, старший прокурор прокуратуры Каратауского района:

«Для должников, не исполнивших решение суда, предусмотрены штрафы и наказания в виде ареста. Кроме того, после административного наказания, если алименты не выплачиваются, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет по статье 139 Уголовного кодекса».

Есть и такие матери, которые скрывают свои доходы, чтобы избежать уплаты алиментов. В этом направлении работают судебные исполнители. В ходе проверок выясняется, что некоторые должники получают неофициальные доходы или оформляют имущество на третьих лиц. В таких случаях принимаются соответствующие меры.

Сания Жаркынбеккызы, судебный исполнитель:

«Если у должника есть официальные доходы, то с его ежемесячной заработной платы удерживается 25% на одного ребенка, 33% — на двоих, а на трех и более детей — 50%. Если же должник не имеет работы, алименты рассчитываются исходя из средней заработной платы по стране».

Интересы ребенка всегда должны быть на первом месте. Всего в Шымкенте более 13 тысяч должников по алиментам. Общая сумма задолженности перед детьми составляет около 4 миллиардов тенге. Среди них есть и женщины, которые, выехав за границу, годами не выплачивают алименты.