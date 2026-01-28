«Алименты уходят мимо детей?» — общественники требуют контроля над расходами

Участники инициативной группы, а их около 200 человек, направили обращение в Мажилис, чтобы пересмотреть подходы к расходованию алиментов.

По их мнению, алименты формально признаются средствами ребенка, но фактически остаются вне контроля государства: отсутствуют механизмы целевого использования, плательщик не имеет права на информацию, а принцип равенства родителей носит формальный характер.

«Многие, в данном случае женщины, коммерциализируют алименты, лежат в Турции где-то на побережье, за трех детей по 500-600 тысяч с каждого ребенка получают, находят себе состоятельных мужчин, разводятся, то есть они свой развод коммерциализируют и таким образом она не отчитывается по трате, как хочет, так тратит, а получается, что дети готовы уйти от нее», — Андрей Кузьмин, общественник.

Эксперты говорят, в некоторой степени такой подход может быть оправдан. Но важно, чтобы он не превратился в бесконечные разбирательства. Общественники предупреждают, что из-за эмоций и личных конфликтов контроль за расходами может превратиться в инструмент давления и постоянной нервотрёпки.

«Но как вычислить, когда опекун тратит деньги, например, на продукты, на содержание, на лечение, на лекарства? То есть продукт как разделить? Это для мамы или для папы, для опекуна, а это для ребенка. Поэтому есть опыт других государств, когда определяется карта, на которые можно оплачивать определенный лимит услуг: школа, образование, здравоохранение, садик«, — Тогжан Кожанова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографияеской политике.

Эксперты отмечают, что мировая практика строится на доверии между родителями. При крупных суммах обычно создают фонд или специальный счет, где видно, как расходуются средства.

«Ребенок болеет, родитель, который воспитывает ребенка, ребенок находится с одним из родителей, значит, он там сидит у кровати, он ухаживает, он моет, он меняет памперсы. Это будет оценивать тот, кто платит алименты? Не получится ли, что эти алименты должны быть гораздо выше? Если оценить вот тот вклад ухода, воспитания, поддержки, который непосредственно оказывает родитель, находящийся рядом с ребенком. Это невозможно оценить», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

При этом специалисты подчёркивают: если ребёнок действительно сталкивается с нехваткой питания, ухода или необходимой помощи, можно привлечь органы опеки. Инициаторы предлагаемых изменений направили обращение в Мажилис.