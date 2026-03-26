Более 6,5 тыс. должников по алиментам трудоустроены в Казахстане

Дела о взыскании алиментов остаются на особом контроле министерства юстиции Казахстана.

Как сообщил председатель комитета принудительного исполнения МЮ РК Махсат Балабеков, исполнение данной социально значимой категории дел находится в приоритете ведомства.

В 2025 году на принудительном исполнении находилось свыше 354 тысяч документов о взыскании алиментов, из которых около 60 тысяч были завершены. В результате к началу 2026 года количество таких производств сократилось до 295 тысяч.

«Проблемными признаны 12,7 тысячи алиментных производств, или 4%, с общей задолженностью 18 млрд тенге. В большинстве случаев алименты взыскиваются из заработной платы и иных доходов должника», — отметил спикер на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, основными причинами образования задолженности остаются отсутствие официального трудоустройства и умышленное сокрытие доходов.

«В 2025 году совместно с акиматами было организовано 645 ярмарок вакансий. По их итогам более 6,5 тысячи должников по алиментам были трудоустроены», — сообщил Махсат Балабеков.

Он также подчеркнул, что к должникам применяются все предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.