Казыгурт: стабильное производство молочной продукции

Казыгуртский район сегодня развивается сразу по нескольким направлениям. Здесь строят социальные объекты, модернизируют инфраструктуру, реализуют крупные инвестиционные проекты и создают новые рабочие места.



В Казыгурте работает молочный завод. Он перерабатывает местное молоко и выпускает сметану, масло, айран, курт. Каждый день сюда привозят тонны молока от местных фермеров. Всё перерабатывают сразу, без долгого хранения. Продукция завода известна по всему Казахстану. А для района это рабочие места и поддержка местных скотоводов.



Сундет Кендырбаев, директор завода «Қазығұрт сүт өнімдері” подчеркнул: «Предприятие в Казыгурте, занимающееся переработкой молочной продукции, работает на рынке уже около 20 лет и за это время наладило стабильное производство широкого ассортимента товаров. Ежедневно на предприятие поступает порядка 15–20 тонн молока, которое сразу же направляется на переработку. Готовая продукция регулярно поставляется в регионы, в том числе в Западно-Казахстанскую область».



На заводе внедрены современные технологии переработки молока, позволяющие сохранять его полезные свойства и обеспечивать стабильный выпуск продукции. Весь процесс — от первичной обработки до фасовки — организован в рамках единой производственной линии. Особое внимание уделяется санитарным нормам и контролю качества на всех этапах производства. Это позволяет гарантировать безопасность продукции и соответствие установленным стандартам.



Ботакоз Абдрасилова, работница завода: «У нас есть маслобойный аппарат, который перерабатывает сливки и позволяет получать масло. Один такой аппарат способен производить около 200 килограммов масла за определенное время. Всего у нас четыре таких аппарата — два здесь и еще два на другой линии. В целом ежедневно мы производим около 700–800 килограммов масла. Однако продукция у нас не залеживается — всё производится и отправляется ежедневно. Мы не храним масло длительное время на складах».



Сегодня молочный завод в Казыгурте — это не только современное производство, но и важная часть экономики района. Здесь перерабатывают местное сырье, создают рабочие места и обеспечивают рынок качественной отечественной продукцией.

От фермерского хозяйства до готового товара на прилавке — весь путь проходит внутри региона. А значит, вместе с ростом предприятия развивается и сельское хозяйство, появляются новые возможности для жителей и укрепляется продовольственная безопасность страны.