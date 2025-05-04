В Шымкенте осуждена арендодатель, не обеспечившей безопасность квартирантов

В Шымкенте осудили хозяйку квартиры, не соблюдавшую требования безопасности.

При сдаче жилья в аренду она не обеспечила выполнение норм газовой безопасности. В результате в квартире произошла утечка угарного газа, и арендатор погиб от отравления.

После проведённого расследования компетентные органы передали материалы дела в суд. В итоге владелица квартиры приговорена к 4 годам условного наказания. Теперь она будет находиться под пробационным контролем.

Жанерке Атыкаева, старший прокурор управления прокуратуры города Шымкента:

«Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал гражданку виновной по статье 306 УК РК («Нарушение требований безопасности при ведении работ») и назначил ей 4 года условного наказания с установлением пробационного контроля.

Этот случай показал, что каждый, кто сдаёт жильё в аренду, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственность может привести к тяжёлым последствиям и уголовной ответственности. Городская прокуратура напоминает: незнание закона не освобождает от ответственности!»