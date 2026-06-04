В Туркестане состоялась церемония поднятия государственного флага

В Туркестане в честь Дня государственных символов Республики Казахстан, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В важном мероприятии приняли участие руководители области, представители интеллигенции, ветераны, депутаты маслихатов, общественные деятели, спортсмены и молодежь. Люди пришли на праздник целыми семьями. Это стало ярким проявлением единства народа и уважения к государственным символам страны. В этом году в Мактааральском, Ордабасинском и Сауранском районах были открыты новые площади государственных символов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области добавил: «4 июня — особый день, который олицетворяет мощь Независимого Казахстана и представляет нашу государственность и суверенитет всему миру. В этот день в 1992 году были официально утверждены Государственный флаг, Герб и Гимн, открыв новую страницу в истории страны. Мы — счастливый народ, имеющий независимое государство, собственные Флаг, Герб и Гимн. Пусть Голубой флаг нашей страны всегда развевается на высоте! Пусть крепнет единство народа и процветает Казахстан»!