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Государственный флаг на вершине горы Казыгурт

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Шынар Оразова
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Молодежь Казыгуртского района поднялась на самую высокую точку священной горы Казыгурт и развернула государственный флаг Республики Казахстан на высоте 1768 метров над уровнем моря.

В патриотической акции приняли участие 50 молодых людей, каждый из которых поднял с собой Государственный флаг.

В результате на вершине Казыгурта одновременно развевались 50 голубых флагов. Главная цель акции — формирование культуры уважительного отношения к государственным символам, воспитание патриотизма среди молодежи, популяризация национальных ценностей и повышение статуса государственного флага.

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