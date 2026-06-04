Государственный флаг на вершине горы Казыгурт

Молодежь Казыгуртского района поднялась на самую высокую точку священной горы Казыгурт и развернула государственный флаг Республики Казахстан на высоте 1768 метров над уровнем моря.

В патриотической акции приняли участие 50 молодых людей, каждый из которых поднял с собой Государственный флаг.

В результате на вершине Казыгурта одновременно развевались 50 голубых флагов. Главная цель акции — формирование культуры уважительного отношения к государственным символам, воспитание патриотизма среди молодежи, популяризация национальных ценностей и повышение статуса государственного флага.