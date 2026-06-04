512 семей в Туркестане получили жильё

В День государственных символов РК 512 семей из Туркестана, а это более 3 тысяч человек, получили квартиры.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, разделил радость новоселов и вручил им ключи от новых квартир: «От всей души поздравляю всех вас с сегодняшним трогательным и радостным моментом! Это особенный праздник, когда исполнилась давняя мечта сотен семей. В казахском народе говорят: «У кого есть дом — у того есть достаток». Действительно, жильё — основа счастья, благополучия, стабильности и спокойствия каждой семьи. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда ставит повышение благосостояния народа и обеспечение граждан жильём главной задачей. Благодаря системной реализации этих задач в нашем регионе активно развивается строительство и жилищный вопрос решается для тысяч граждан. В прошлом году очередникам выдали 3564 квартиры, в этом году планируем выдать 2292».

В числе семей, празднующих новоселье в жилом комплексе «Жібек жолы» есть представители социально уязвимых категорий и многодетные семьи.

Напомним, что согласно изменениям в жилищном законодательстве, вступившим в силу в мае 2025 года, функции постановки на учёт нуждающихся в жилье граждан, ведения очерёдности и распределения жилья переданы АО «Отбасы банк».