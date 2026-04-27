557 миллионов тенге и билет в суд

Незаконный игорный бизнес работает подпольно. Однако лёгкие деньги, как правило, не задерживаются надолго. Клиенты из разных стран, круглосуточная работа и оборот свыше 550 миллионов тенге по такой схеме функционировало очередное подпольное казино.

Житель Шымкента организовал его через мобильное приложение для игры в покер, где внутри платформы действовали два клуба.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Доход организаторов формировался за счёт комиссий с каждого игрового стола в размере 3–5%, что обеспечивало стабильное получение прибыли. Дополнительно для удержания игроков применялась практика предоставления виртуальных средств в долг. С целью сокрытия финансовых потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление банковских реквизитов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге. Общий оборот по этим счетам превысил 557 млн тенге».

Однако быстрый заработок не единственная сторона этой истории. Вместе с тем за внешней «лёгкостью» скрываются куда более серьёзные риски. В ходе обыска у организатора были обнаружены и изъяты наркотики.

Уголовное дело уже направлено в суд, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. лёгкие деньги здесь обернулись совсем не тем, на что рассчитывают организаторы.