Более 3 тысяч нарушителей задержаны Нацгвардией с начала года

С начала года военнослужащие Национальная гвардия МВД РК задержали 3357 правонарушителей и доставили их в органы внутренних дел. Из них у 71 человека выявлены признаки уголовных правонарушений.

Ежедневно гвардейцы обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан. За три месяца они выполнили 839 задач патрульно-постовой службы и обеспечили охрану 99 массовых и общественно-политических мероприятий по всей стране.

В ходе службы из незаконного оборота изъято 28 единиц холодного и огнестрельного оружия, а также зафиксировано 10 фактов изъятия наркотиков.

Помимо этого, подразделения выполняют задачи по охране учреждений уголовно-исполнительной системы и конвоированию. Под защитой находятся 39 учреждений и один производственный объект. Конвоирование осуществляется по 35 маршрутам, включая сопровождение судебных процессов.

С начала года предотвращена 61 попытка проноса и переброса запрещённых предметов. Изъяты 29 мобильных телефонов, 10 SIM-карт и наркотические вещества общим весом более 101 грамма.

Также обеспечено 60 железнодорожных, 143 автодорожных, 378 встречных, 672 судебных и 6 особых караулов. В ходе конвоирования перевезено около 19 тысяч осуждённых и лиц, находящихся под стражей.

Отмечается, что совместно с полицией гвардейцы охраняют общественный порядок в 21 городе страны. Ежедневно к службе привлекается свыше 8 тысяч военнослужащих.