Коллекция рептилий зоопарка Шымкента пополнилась новыми обитателями

Редактор Юлия Машковская
Фото шымкентского зоопарка

В зоопарке Шымкента произошло пополнение — на свет появились восемь маленьких хамелеонов. Их яйца развивались в специальном инкубаторе в течение 5,5 месяцев, после чего в декабре успешно вылупились полностью сформировавшиеся особи.

С первых минут за новорождёнными хамелеонами внимательно наблюдала и обеспечивала профессиональный уход заведующая террариумным отделом, высококвалифицированный специалист Раиса Абдуракиповна.

Благодаря её опыту и ответственному подходу молодые рептилии находятся в безопасных и комфортных условиях.

В настоящее время хамелеоны проходят период адаптации, проявляют естественное поведение и начинают активно осваиваться в новой среде.

Таким образом, коллекция рептилий зоопарка Шымкента пополнилась новыми представителями редких животных.

