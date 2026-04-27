Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Минздрав вводит внезапные проверки детских лагерей

Минздрав вводит внезапные проверки детских лагерей

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
На тожественном закрытии лагерного сезона в "Армане"
Иллюстративное фото

Минздрав усиливает контроль за детскими лагерями перед летним сезоном. Вводятся внезапные проверки без предупреждения, чтобы объективно оценить условия отдыха.

Лагеря обязаны соблюдать санитарные требования: чистота, вода, питание, медобслуживание и безопасные условия проживания. Также будет проверяться качество воды в местах купания.

Список плановых проверок опубликуют до 10 мая, но инспекции затронут и объекты вне перечня. Родителям советуют выбирать лагеря с официальным разрешением.

В 2026 году в Казахстане планируется работа 199 лагерей.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.