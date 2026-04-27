В Шымкенте увеличили количество автобусов на маршрутах

На маршруты общественного транспорта Шымкента вышли дополнительные автобусы. В Шымкенте в связи с ростом пассажиропотока и по обращениям жителей с 25 апреля 2026 года на ряде маршрутов общественного транспорта увеличено количество автобусов.

В частности:

— на маршрут №23 в будние дни будет добавлен 1 автобус;

— на маршрут №171 — 2 автобуса в будние дни;

— на маршрут №171А — 2 автобуса в будние дни;

— на маршрут №180 — 1 автобус в будние дни;

— на маршрут №2 — 1 автобус в будние дни, а также дополнительно 1 автобус в выходные и праздничные дни.

Данные меры позволят повысить удобство и доступность общественного транспорта для жителей города.